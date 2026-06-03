Flavio Cobolli ha battuto Auger-Aliassime e si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali del Roland Garros. Con questa vittoria, l’Italia è già sicura di avere un rappresentante in finale nel torneo di tennis. Cobolli ha dimostrato grande determinazione nel match, riuscendo a superare un avversario di livello elevato. La sua prestazione segna un traguardo importante nel suo percorso sportivo.

Flavio Cobolli continua a riscrivere la propria storia sportiva e conquista, per la prima volta in carriera, l’accesso alle semifinali del Roland Garros. Sul Philippe-Chatrier il tennista romano ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime in quattro set, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di gioco. Una vittoria costruita con maturità, capacità di adattamento e crescente fiducia, che gli permette di entrare tra i migliori quattro di uno Slam e di alimentare le ambizioni del tennis italiano, certo di avere almeno un rappresentante in finale grazie all’altra semifinale che vedrà protagonisti Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - EROICO GLADIATORE! Flavio Cobolli sgretola Auger-Aliassime e vola in semifinale. Italia già sicura della finale al Roland Garros!

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