Ergastolo a Mauro Pedrotti per aver ucciso la madre per i giudici agì con modalità brutali e algido cinismo

Notizia in breve

Le motivazioni della condanna all’ergastolo sono state rese note oggi. Il giudice ha descritto l’omicidio come avvenuto con “modalità brutali” e “algido cinismo”. Il 59enne ha strangolato la madre di 78 anni con un foulard nel febbraio 2024. La sentenza si basa sull’analisi delle prove raccolte durante il processo, che evidenziano la natura violenta dell’atto. La corte ha confermato la condanna definitiva per l’omicidio.