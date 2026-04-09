Omicidio della madre di Donato Con mollica o senza ergastolo confermato alla vicina di casa

La Corte di Appello ha confermato la condanna all'ergastolo per Stefania Russolillo, accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, madre di un noto salumiere e tiktoker. La vicenda riguarda un crimine avvenuto nel quartiere di residenza della donna, con le indagini che hanno portato alla sua incarcerazione. La sentenza definitiva segue la condanna di primo grado e riguarda un omicidio che ha suscitato grande attenzione locale.

La Corte di Appello ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato De Caprio, il salumiere-tiktoker di "Con mollica o senza". 🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio mamma di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato per Stefania RussolilloErgastolo confermato anche in secondo grado per Stefania Russolillo, la 48enne accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente e madre... Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio: ergastolo confermatoErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,... Temi più discussi: Bimbo ucciso a bastonate dal patrigno a Napoli, mamma condannata a 30 anni; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Dentro la Notizia: Mamma e figlio di un anno morti nel lago: si indaga per omicidio Video; Madre e figlia morte a Campobasso dopo la cena della vigilia di Natale: Trovate tracce di ricina. Ora si indaga per omicidio. Omicidio della madre di Donato Con mollica o senza, ergastolo confermato alla vicina di casaLa Corte di Appello ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato De ... fanpage.it Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini' ... ansa.it Omicidio della madre, parla Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): «Giustizia è stata fatta, ma non riavrò mia mamma» - facebook.com facebook Giosuè Fogliani, 27 anni, è imputato per l’omicidio della madre Caterina Pappalardo, uccisa il 14 gennaio 2025 x.com