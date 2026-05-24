La droga Putin in vendita a Napoli | sequestrati pacchetti con l'effige dello zar
A Napoli sono stati sequestrati pacchetti di droga raffiguranti l’effige di Putin, utilizzati come elemento di confezionamento. Le confezioni presentavano l’immagine dell’uomo con le caratteristiche di un “zar”, e sono state trovate tra sostanze destinate allo spaccio. Questa modalità di presentazione rappresenta un metodo di branding tra gli spacciatori, che utilizzano immagini di personaggi pubblici per distinguersi. Il sequestro è stato effettuato durante un’operazione di controllo antidroga.
Busine col volto di Putin per "brandizzare" la propria droga. Un fenomeno, quello del confezionamento "ad arte" sempre più diffusi tra gli spacciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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