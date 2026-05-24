La droga Putin in vendita a Napoli | sequestrati pacchetti con l'effige dello zar

Notizia in breve

A Napoli sono stati sequestrati pacchetti di droga raffiguranti l’effige di Putin, utilizzati come elemento di confezionamento. Le confezioni presentavano l’immagine dell’uomo con le caratteristiche di un “zar”, e sono state trovate tra sostanze destinate allo spaccio. Questa modalità di presentazione rappresenta un metodo di branding tra gli spacciatori, che utilizzano immagini di personaggi pubblici per distinguersi. Il sequestro è stato effettuato durante un’operazione di controllo antidroga.