Durante il PlayStation State of Play, Remedy Entertainment ha annunciato la data di uscita di Control Resonant, il sequel del gioco uscito nel 2019. La presentazione ha mostrato un trailer e ha comunicato che il titolo sarà disponibile prossimamente. La data specifica di lancio è stata rivelata durante l’evento.

Remedy Entertainment ha scelto il palcoscenico del PlayStation State of Play per svelare finalmente la data di uscita ufficiale di Control Resonant, sequel diretto del celebrato action-adventure paranormale uscito nel 2019. Il gioco arriverà il 24 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, portando i giocatori in una Manhattan completamente stravolta da forze soprannaturali. Il nuovo trailer mostrato durante l’evento Sony ha riservato una sorpresa gradita ai fan: la presenza di Jesse Faden, protagonista del primo capitolo. Sebbene Control Resonant sia una diretta prosecuzione della storia originale ( gioco che ha venduto tantissimo ), questa volta i riflettori sono puntati su Dylan Faden, il fratello di Jesse che nel primo gioco ricopriva il ruolo di antagonista posseduto dall’entità Hiss. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Era il cattivo di Control, ora deve salvare il mondo: il trailer con la data di uscita sorprende i fan

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