Paramount+ ha condiviso le prime immagini e anticipazioni su Dutton Ranch, spinoff dedicato ai personaggi di Kelly Reilly e Cole Hauser. Paramount+ ha condiviso online il trailer e le prime foto della nuova serie Dutton Ranch, uno degli spinoff della serie Yellowstone. Il progetto, composta da nove episodi, debutterà quindi in streaming sugli schermi americani il 15 maggio con due episodi, venendo poi messa a disposizione degli utenti anche su Paramount Network. Cosa racconterà Dutton Ranch Il nuovo show ha come protagonisti Kelly Reilly e Cole Hauser, interpreti di Beth Dutton e suo marito Rip. La coppia al centro di Dutton Ranch dovrà lottare per costruire il proprio futuro insieme dopo che Jamie (Wes Bentley) ha provato a ucciderla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Yellowstone: lo spinoff su Rip e Beth ha ora un trailer e una data di uscita

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