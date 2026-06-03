A circa 30 minuti dall’atterraggio a Marrakech, un bambino di 13 mesi è stato colto da arresto respiratorio a bordo di un volo Ryanair partito da Bergamo. Il bambino presentava segni di cianosi e aveva bisogno di assistenza immediata. Due infermieri presenti sul volo sono intervenuti per prestare soccorso e hanno evitato il peggio, ma hanno criticato la carenza di un kit medico adeguato a bordo.

Mezz’ora prima dell’atterraggio a Marrakech, un bambino di 13 mesi è andato in arresto respiratorio a bordo di un volo Ryanair partito da Bergamo. A salvargli la vita, rianimandolo nello stretto corridoio del velivolo, sono stati due infermieri italiani fuori servizio, costretti a intervenire con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca a causa delle gravi carenze riscontrate nel kit medico di emergenza dell’aereo, risultato incompleto e inadatto a un’emergenza pediatrica. L’emergenza ad alta quota e l’intervento salvavita. I protagonisti della vicenda, riportata dal Giornale di Vicenza, sono Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie, entrambi infermieri di pronto soccorso in servizio presso il Suem 118 dell’Ulss 8 di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Era cianotico e in arresto respiratorio, il kit medico di bordo inadeguato”: bimbo di 13 mesi rischia di morire sul volo Ryanair Bergamo-Marrakech, la rabbia dei due infermieri che gli hanno salvato la vita

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Vicenza, due infermieri in vacanza salvano bimbo di 13 mesi: Kit incompleto sul volo Ryanair

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Erano saliti sull’aereo diretto a Marrakech per godersi qualche giorno di vacanza. Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie ed entrambi infermieri di pronto soccorso a Vicenza, si sono invece ritrovati a fronteggiare un’emergenza in volo. E, nonost x.com

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