Durante WrestleMania 42, un wrestler ha subito un infortunio durante una delle esibizioni. La performance è stata interrotta e il combattente è stato assistito dai medici. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute dell’atleta. La trasmissione si è conclusa senza ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali procedure o tempi di recupero.

Partiamo dal fatto, perché il fatto è già abbastanza eloquente da solo. A WrestleMania 42 — lo show più grande dell’anno, quello con il main event da quarantatré anni di età media, quello con i video tributo e le lacrime e le sezioni “FOREVER” della sigla — uno dei top seller di merchandise era quello di un uomo che non ha mai vinto un titolo importante, che parla di sé stesso in terza persona, e che porta in giro un barattolo di denti umani come se fosse la cosa più normale del mondo. Non Roman Reigns. Non CM Punk. Non Cody Rhodes. Danhausen. La domanda non è se questo sia strano. È ovviamente strano. La domanda è perché funziona — perché... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Eppure, Danhausen

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Danhausen diverte o no ?Da pochi mesi nel roster di WWE, Donovan Danhausen ha già suscitato opinioni contrastanti tra i fan.

WWE: Danhausen spiega perché vuole The Miz come suo mentoreIl wrestler Danhausen, di recente ingresso in WWE, ha dichiarato di voler avere The Miz come suo mentore, spiegando le ragioni di questa scelta.

Argomenti più discussi: Giovanni e Giacomo incontrano Danhausen nello spot WWE Netflix; L’inganno della cadrega diventa virale per la WWE: Giovanni e Giacomo incontrano Danhausen nello spot di Clash in Italy | IL TRAILER; Danhausen domina le vendite WWE dopo le critiche iniziali; Jim Ross boccia la AEW su Danhausen: Non gli abbiamo mai dato una vera chance.

La cosa più divertente è vedere le persone difendere un match per il titolo mondiale di 12 minuti (Cody&Gunther) come se fossero pagati dalla WWE. La WWE ha ridotto il numero di match negli eventi di grappling per migliorare la qualità, eppure uno dei matc reddit

Matchone tra Miz e Axiom ma…per caso #smackdown è diventato una comedy? Tra Danhausen, I wepa up e Sami e Gargano il livello di ignoranza si è alzato parecchio ahahah. Li hanno voluti usare tutti subito a quanto pare x.com