Eppure Danhausen

Da zonawrestling.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante WrestleMania 42, un wrestler ha subito un infortunio durante una delle esibizioni. La performance è stata interrotta e il combattente è stato assistito dai medici. Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute dell’atleta. La trasmissione si è conclusa senza ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali procedure o tempi di recupero.

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Partiamo dal fatto, perché il fatto è già abbastanza eloquente da solo. A WrestleMania 42 — lo show più grande dell’anno, quello con il main event da quarantatré anni di età media, quello con i video tributo e le lacrime e le sezioni “FOREVER” della sigla — uno dei top seller di merchandise era quello di un uomo che non ha mai vinto un titolo importante, che parla di sé stesso in terza persona, e che porta in giro un barattolo di denti umani come se fosse la cosa più normale del mondo. Non Roman Reigns. Non CM Punk. Non Cody Rhodes. Danhausen. La domanda non è se questo sia strano. È ovviamente strano. La domanda è perché funziona — perché... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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