WWE | Danhausen spiega perché vuole The Miz come suo mentore

Il wrestler Danhausen, di recente ingresso in WWE, ha dichiarato di voler avere The Miz come suo mentore, spiegando le ragioni di questa scelta. Dopo il suo debutto nella compagnia, Danhausen ha espresso chiaramente il desiderio di imparare e crescere sotto la guida del noto wrestler. La sua richiesta si basa sulla volontà di migliorarsi e di sviluppare le proprie capacità in un ambiente competitivo.

Il nuovo arrivato in WWE, Danhausen, ha spiegato il motivo per cui ha scelto The Miz come possibile mentore dopo il suo recente debutto nella compagnia. Durante un’intervista nel programma Raw Recap, l’ex star AEW ha parlato apertamente della sua ammirazione per The Miz, sottolineando come la carriera dell’ex WWE Champion lo renda la persona ideale da cui imparare. Danhausen: “Ha fatto tutto in WWE”. Secondo Danhausen, The Miz rappresenta uno dei performer più completi della storia recente della compagnia, grazie ai suoi numerosi successi sul ring e alla sua presenza mediatica. “Parlando di reality, lui ha avuto anche un reality show. Danhausen ha bisogno di un reality show o magari di un cartone animato, ma penso che The Miz possa aiutare Danhausen. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Danhausen spiega perché vuole The Miz come suo mentore Articoli correlati Leggi anche: WWE: Interesse confermato per Danhausen ma opinioni diverse sul suo futuro WWE: The Miz non vince mai, il dato shock che racconta il suo disastroso 2025The Miz ha chiuso quello che, senza troppi giri di parole, può essere considerato l’anno peggiore della sua carriera in WWE.