Da pochi mesi nel roster di WWE, Donovan Danhausen ha già suscitato opinioni contrastanti tra i fan. Arrivato in occasione di Elimination Chamber, il suo stile e il modo di intrattenere hanno diviso il pubblico, con alcuni che apprezzano il suo modo di fare e altri che lo trovano meno convincente. La sua presenza nel panorama WWE ha generato discussioni e commenti di varia natura, rendendolo uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi.

Pochi personaggi sono riusciti a dividere così tanto in così poco tempo come Donovan Danhausen, approdato in WWE solo 2 mesi fa ad Elimination Chamber. Il wrestler di Detroit è stato subito inserito in una rivalità con The Miz, culminata a Backlash in un tag team match tra quest’ultimo e Kit Wilson e lo stesso Danhausen e un “mini” Danhausen, con tanto di tutina nera e pittura sul volto. Nonostante molti dei seguaci della WWE non lo conoscevano per i suoi trascorsi nei circuiti indipendenti e, soprattutto, per gli ultimi anni passati al servizio della AEW, i fan sono stati subito attirati dalla personalità eccentrica di questo atleta, capace di creare un connubio perfetto tra comicità e suggestione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Danhausen diverte o no ?

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Is Danhausen the BEST thing on WWE TV

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