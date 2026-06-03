L’OMS ha annunciato che i casi sospetti di Ebola sono 116, rispetto ai circa 1.000 inizialmente segnalati. La cifra rappresenta un calo significativo rispetto alle stime precedenti. L’organizzazione ha aggiornato i dati in seguito alle verifiche sui casi sospetti, ridimensionando così l’entità dell’epidemia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali nuovi casi confermati o sull’andamento della diffusione del virus.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridimensionato il numero di casi sospetti di Ebola rispetto ai numeri inizialmente annunciati. L’epidemia che da aprile sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e la vicina Uganda, quindi, ha contato il 31 maggio 116 casi sospetti, in calo rispetto agli oltre 1.000 indicati. I casi sospetti di Ebola vengono ridimensionati, ma l’epidemia non è rientrata. Il ridimensionamento del numero di casi sospetti è da ricondurre ai test che sono stati effettuati recentemente. È stato il portavoce dell’OMS, Christian Lindmeier, a spiegare: «O soffrono di altre malattie, oppure hanno avuto solo febbre e nient’altro». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Epidemia di Ebola ridimensionata: l’OMS parla di 116 casi sospetti a fronte dei 1.000 indicati

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