Ebola Oms riduce drasticamente numero casi sospetti | da 906 a 116

L'Organizzazione mondiale della sanità ha ridotto da oltre 900 a 116 i casi sospetti di Ebola in Africa centrale. Attualmente, sono stati confermati 330 casi.

(Adnkronos) – L'Oms ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116, rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Il 31 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nella Repubblica Democratica del Congo erano stati registrati 116 casi sospetti del virus mortale, in calo rispetto. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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