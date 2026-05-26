Ebola Oms | L’epidemia è estremamente grave e difficile In Congo oltre 900 casi sospetti

L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’epidemia di Ebola in Congo è estremamente grave e difficile da contenere. Oltre 900 casi sospetti sono stati segnalati nel paese. Il direttore generale dell’OMS ha comunicato questa situazione durante un briefing virtuale con le autorità africane. Non sono stati forniti dettagli su contagi specifici o misure adottate, ma si sottolinea la complessità della crisi sanitaria in corso.

(Adnkronos) – "Ci troviamo ad affrontare un'epidemia" di Ebola "estremamente grave e difficile". A dirlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing virtuale con le autorità africane. In questa fase "si sta diffondendo rapidamente. Finora nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati 101 casi con 10 decessi,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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