Enzo Iacchetti inaugura Blu Eclettico la nuova rassegna culturale sulla spiaggia

Notizia in breve

Enzo Iacchetti ha inaugurato “Blu Eclettico”, una rassegna culturale sulla spiaggia di Lido di Savio. La manifestazione si svolge al Salsedine367 e prevede un calendario di incontri, musica e intrattenimento per tutta l’estate 2026. La serie di eventi mira a offrire momenti di svago e cultura lungo la tratto balneare. La programmazione include vari appuntamenti che coinvolgono pubblico di diverse età e interessi.