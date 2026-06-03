Enzo Iacchetti inaugura Blu Eclettico la nuova rassegna culturale sulla spiaggia
Enzo Iacchetti ha inaugurato “Blu Eclettico”, una rassegna culturale sulla spiaggia di Lido di Savio. La manifestazione si svolge al Salsedine367 e prevede un calendario di incontri, musica e intrattenimento per tutta l’estate 2026. La serie di eventi mira a offrire momenti di svago e cultura lungo la tratto balneare. La programmazione include vari appuntamenti che coinvolgono pubblico di diverse età e interessi.
Al Salsedine367 di Lido di Savio un calendario di incontri ed appuntamenti tra cultura, musica ed intrattenimento che accompagnerà l’estate 2026. Domenica 5 giugno prende il via “Blu Eclettico”, la rassegna culturale ospitata dal Ristorante Salsedine367.“Siamo molto onorati di ospitare Enzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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