Enzo Iacchetti ha deriso apertamente Italo Bocchino su Instagram per i suoi pronostici errati sul Referendum, definendo la sua previsione una “figura di m****” dopo la vittoria del No al 53,7%. Bocchino ha ammesso l’errore parlando di fake news, mentre Iacchetti ha celebrato il risultato ma ha scelto di mantenere i commenti chiusi sui social per proteggersi dagli attacchi degli haters. Enzo Iacchetti sbeffeggia Italo Bocchino per il flop dei sondaggi Il Referendum di Enzo Iacchetti: dalla Carmen per il No allo scontro social Il mea culpa di Italo Bocchino Enzo Iacchetti sbeffeggia Italo Bocchino per il flop dei sondaggi Il verdetto del Referendum sulla Giustizia 2026 non ha solo ridisegnato i pesi politici del Paese, ma ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica sui social network. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enzo Iacchetti deride Italo Bocchino per il pronostico sulla vittoria del Sì al Referendum: "Figura di m****"

Articoli correlati

Enzo Iacchetti in lacrime: “Dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma a me dispiace per Bocchino…che figura di me**a”. L’ironia per il ReferendumEnzo Iacchetti in lacrime sui social dopo i risultati del Referendum che hanno visto il trionfo del fronte del No.

Leggi anche: Referendum, le profezie di Italo Bocchino per la vittoria del sì. Poi l’ammissione: «Si sono rivelate sbagliate» – Il video

Approfondimenti e contenuti su Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti deride Italo Bocchino per il pronostico sulla vittoria del Sì al Referendum: Figura di m****Con un video pubblicato sui propri social, Enzo Iacchetti ha preso in giro Italo Bocchino dopo il risultato del Referendum: Figura di m**** ... virgilio.it

Referendum, Enzo Iacchetti piange e sfotte Italo Bocchino: «Che figura di me**a»Enzo Iacchetti piange dopo il risultato del referendum. La sua però è una presa in giro a Italo Bocchino, che in giro nei vari talk politici aveva previsto una vittoria del sì con «dieci punti di ... leggo.it