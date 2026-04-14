Arte natura e nuove visioni | Elena Hamerski inaugura una nuova rassegna culturale

A Forlì si apre la rassegna “Dialoghi d’arte”, un ciclo di eventi dedicati all’arte contemporanea. L’iniziativa mira a mettere in contatto il pubblico con artisti e le loro pratiche di ricerca, offrendo occasioni di confronto diretto. La manifestazione, guidata da Elena Hamerski, si concentra su tematiche di arte, natura e nuove visioni, coinvolgendo diverse forme espressive e pratiche creative.

Prende il via a Forlì la rassegna “Dialoghi d’arte”, un ciclo di appuntamenti per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, creando occasioni di incontro diretto con artisti e pratiche di ricerca. Il primo incontro è in programma sabato 18 aprile alle 17.30 a Diversamente Bottega, realtà.🔗 Leggi su Forlitoday.it “Visioni dal paese grande”, parte la nuova rassegna di Astràgali teatroIl primo degli appuntamenti, previsto per mercoledì 4 marzo, alle ore 19, nella Sala Archivio Sonoro di Comunità del Museo Civico di Arte... “Natura, arte e comunicazione”, presentato il programma culturale della Dante AlighieriPresentato al Comune di Agrigento il programma di iniziative 2026 intitolato “Natura, arte e comunicazione”, promosso dal comitato cittadino della...