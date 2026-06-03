Entra nel palazzetto per fare manutenzione ma le telecamere lo incastrano a rubare

Notizia in breve

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre rubava attrezzature sportive nel palasport di Pasian di Prato, dove era entrato per lavori di manutenzione. I carabinieri hanno ricostruito che, approfittando dell’accesso alla struttura, ha sottratto oggetti. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’arrestato o sulla quantità di merce rubata. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le procedure del caso.