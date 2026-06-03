Entra nel palazzetto per fare manutenzione ma le telecamere lo incastrano a rubare
Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre rubava attrezzature sportive nel palasport di Pasian di Prato, dove era entrato per lavori di manutenzione. I carabinieri hanno ricostruito che, approfittando dell’accesso alla struttura, ha sottratto oggetti. Non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’arrestato o sulla quantità di merce rubata. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le procedure del caso.
Era entrato nel palasport Mario Vecchiato di Pasian di Prato per eseguire alcuni lavori di manutenzione, ma secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe approfittato dell’accesso alla struttura per portare via attrezzatura sportiva. A riprendere la scena sarebbero state le telecamere di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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