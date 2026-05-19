Firenze Teatro Verdi | gran finale di stagione per l’ORT con Ceretta e Careddu

A Firenze, al Teatro Verdi, si conclude la stagione dell'Orchestra della Toscana con un concerto che vede protagonisti il flauto solista Silvia Careddu e il direttore d’orchestra Ceretta. La serata include un brano inedito scritto appositamente per l’occasione da Matteo Rubini, insieme al Concerto per flauto di Jacques Ibert e alla Seconda Sinfonia di Johannes Brahms. L’evento prevede l’esecuzione di queste composizioni, portando sul palco musiche di epoche e stili differenti.

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FIRENZE – Gran finale di stagione al Teatro Verdi di Firenze mercoledì 20 marzo per l’Orchestra della Toscana (ORT), che, guidata dal suo direttore principale, Diego Ceretta eseguirà un brano inedito commissionato a Matteo Rubini, il raffinato Concerto per flauto di Jacques Ibert affidato a Silvia Careddu e la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms. Prima di arrivare a Firenze, la nuova produzone debutta martedì 19 al Teatro degli Animosi di Carrara. Diego Ceretta chiude così il suo primo triennio da direttore principale dell’ORT con un programma che guarda insieme al presente e alla grande tradizione. Non un bilancio celebrativo né una semplice chiusura: è piuttosto una fotografia in movimento di ciò che il giovane direttore lombardo, 30 anni non ancora compiuti, ha costruito in questi tre anni alla guida dell’orchestra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Teatro Verdi: gran finale di stagione per l’ORT con Ceretta e Careddu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JazzOp, gran finale al Teatro Verdi con Enzo Avitabile Sullo stesso argomento Firenze, Teatro Verdi: ORT diretta da Ceretta con Martina Consonni al pianoforte per Beethoven e CherubiniFIRENZE – Mercoledì 11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze Diego Ceretta guida l’Orchestra della Toscana (ORT) con Martina Consonni al pianoforte... Teatro Verdi: Diego Ceretta dirige l’ORT in un itinerario tra Mendelssohn, Strauss e WebernFIRENZE – Giovedì 7 maggio al Teatro Verdi di Firenze debutta la nuova produzione dell’Orchestra della Toscana (ORT): Diego Ceretta guida l’ORT in un... Firenze, il tour Mario Biondi al Teatro Verdi: 20 anni di carriera in una seraSono passati 20 anni da quando Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo This Is What You Are, un anniversario che Mario Biondi celebra con un tour che ... 055firenze.it Mario Biondi al Teatro Verdi di Firenze: 20 anni di carrieraMario Biondi (diffusione ufficio stampa) FIRENZE - Al Teatro Verdi di Firenze mercoledì 13 maggio alle 20.45 Mario Biondi nel Tour celebrativo di 20 anni ... firenzepost.it