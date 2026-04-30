Firenze concerto nel segno di Rossini Mendelssohn e Beethoven al teatro Niccolini

A Firenze si è tenuto un concerto al teatro Niccolini che ha visto protagonista un programma dedicato a Rossini, Mendelssohn e Beethoven. La serata ha visto esibirsi la direttrice d’orchestra Vanessa Benelli Mosell e il violinista Wolfgang Redik, una coppia nota nel mondo della musica classica e sposata da due anni. L’evento ha attirato un pubblico appassionato che ha seguito con attenzione le interpretazioni dei due artisti.

Firenze, 30 aprile 2026 - Un sodalizio che va oltre la musica, quello tra la direttrice d’orchestra Vanessa Benelli Mosell e il violinista Wolfgang Redik, tra le coppie più acclamate della classica, convolata a nozze due anni addietro. Due eccellenze che andranno a impreziosire l’Orchestra da Camera Fiorentina nei tre concerti in programma il 29 aprile al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo, giovedì 30 alla Chiesa di San Romano a Lucca e sabato 2 maggio al Teatro Niccolini di Firenze. Astro della direzione d’orchestra e pianista, Vanessa Benelli Mosell è al centro di un’intensa attività concertistica che la sta portando nelle più prestigiose sale internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto nel segno di Rossini, Mendelssohn e Beethoven al teatro Niccolini Notizie correlate Firenze, concerto nel segno di Beethoven, Bartók e Franck al teatro NiccoliniFirenze, 28 marzo 2026 - Domenica 29 marzo, alle ore 19, al Teatro Niccolini, Veronika Eberle al violino e Dénes Várjon al pianoforte eseguiranno la... Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a MontughiFirenze, 4 marzo 2026 – Lunedì 23 marzo alle ore 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’ (via Ferdinando Paoletti 36) si terrà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, concerto dell’Ensemble Michelangelo nel segno di Bach e Puccini; Concerto per la Festa della Liberazione; 25 aprile diffuso: nelle Arci di Firenze e provincia la memoria diventa comunità; Firenze, Duettango in concerto nel segno di Piazzolla. Firenze, concerto nel segno di Rossini, Mendelssohn e Beethoven al teatro NiccoliniFirenze, 30 aprile 2026 - Un sodalizio che va oltre la musica, quello tra la direttrice d’orchestra Vanessa Benelli Mosell e il violinista Wolfgang Redik, tra le coppie più acclamate della classica, ... lanazione.it Firenze, concerto dell’Ensemble Michelangelo nel segno di Bach e PucciniIl primo maggio nella chiesa di Santa Felicita, musiche anche di Bach, Bizet, Mascagni, Massenet, Strauss, Leoncavallo, Tchaikowsky e Sibelius ... lanazione.it Il Milan su FagioliTuttosport non ha dubbi sulla permanenza di Fagioli a Firenze - facebook.com facebook P.S. Chiedi in biblioteca, tutti gentilissimi, di farti vedere i passaggi segreti e poi alza gli occhi e guarda gli stucchi straordinari di G.M.Portogalli (stuccatore ticinese) inizi 1700. Biblioteca Moreniana #Firenze Per prenotare scrivere a moreniana@cittametropolit x.com