Enrico Tiero prima udienza del processo per corruzione Ho sempre dato non ho mai ricevuto niente

Il 3 giugno si è svolta la prima udienza del processo a un consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ora autosospeso, accusato di corruzione. Durante l’udienza, l’imputato ha dichiarato di aver sempre dato e di non aver mai ricevuto nulla. La discussione si è concentrata sulle accuse mosse e sulle testimonianze presentate. La prossima udienza è prevista tra alcune settimane.

Si è celebrata questa mattina, 3 giugno, la prima udienza del processo al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero (ora autosospeso dal partito), accusato del reato di corruzione. Il politico pontino era stato arrestato lo scorso ottobre nell'ambito di un'inchiesta condotta dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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