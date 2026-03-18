Mara Venier ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Teo Mammucari, affermando di avergli detto solo “sei un pirla”. Ha precisato di aver sempre accettato tutte le sue proposte, ma ha aggiunto che ora, quando ha un ospite, Mammucari non entra più in studio. La conduttrice ha smentito tensioni o controversie con il collega e ha spiegato la situazione senza ulteriori dettagli.

Tensioni dietro le quinte dopo l’ultima puntata di “Domenica In” e gli interventi di Teo Mammucari che non sono affatto piaciuti alla conduttrice? Non proprio. Ad affermarlo è Mara Venier stessa a Fanpage. “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”, ha dichiarato. Poi ha spiegato cosa non le è piaciuto: “ Ha interrotto un momento solenne. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai detto o Mammucari o me. Gli ho detto ‘sei un pirla’. Ho sempre accettato tutte le sue proposte. Ma ora quando ho un ospite non entra più”: parla Mara Venier

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Mara Venier interviene sulla vicenda Teo Mammucari a #DomenicaIn: “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. L'unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti” (Da @fanpage) 1/2 x.com