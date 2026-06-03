Un cittadino di Bologna ha deciso di investire in un’enoteca situata sotto i portici di piazza San Prospero, abbandonando il settore del turismo di massa. L’attività si chiama ‘Bicchieri E Parole’ e si trova in una zona caratterizzata da un forte fermento cittadino. L’investimento riguarda l’apertura di un locale dedicato alla degustazione di vini e alla lettura, con l’obiettivo di offrire un’esperienza diversa rispetto alle attività turistiche tradizionali.

Una nuova luce si accende sotto i portici di piazza San Prospero. È quella di ‘Bicchieri E Parole – Beer & Wine’, il locale inaugurato nel weekend del 16 aprile da Francesco Bonfiglioli, imprenditore bolognese che, dopo oltre venticinque anni passati dietro il bancone nel capoluogo felsineo, ha deciso di fare di Reggio Emilia la sua nuova casa professionale. La scelta di investire nel centro storico reggiano – spesso oggetto di dibattito tra critiche e speranze – non è casuale, ma frutto di un’attenta analisi del tessuto socio-economico locale. "Vengo da una città, Bologna, che oggi vive l’effetto opposto, tra overtourism, il cosiddetto ‘mangificio’ in centro e la gestione della massiccia presenza universitaria", racconta Bonfiglioli, ritratto all’ingresso del suo nuovo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Enoteca in San Prospero. A investire è un bolognese: "Abbandono l’overtourism per una città in fermento"

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