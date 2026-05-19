Lavori col superbonus del 110% | truffa allo Stato da 6,2 milioni di euro

Nella giornata del 19 maggio 2026, i militari della Guardia di finanza di Rovato hanno eseguito un'operazione riguardante lavori effettuati con il superbonus del 110%. Durante le indagini è emerso un caso di truffa ai danni dello Stato, con un importo complessivo di circa 6,2 milioni di euro coinvolti. Sono stati portati avanti controlli e verifiche su alcuni interventi edilizi sospettati di essere stati realizzati in modo fraudolento, portando così all'apertura di un procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Brescia, 19 maggio 2026 – I militari della Guardia di finanza di Rovato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno eseguito un provvedimento di sequestro a carattere impeditivo per oltre 6,2 milioni di euro, riferiti ad asseriti lavori agevolati attraverso la normativa del Superbonus 110%. In particolare, le indagini avrebbero disvelato l'esistenza di una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata attraverso la generazione e la successiva immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi, riferiti a presunti interventi di efficientamento energetico su vari immobili, effettuati solo parzialmente e comunque oltre i termini previsti dalla normativa per l'ottenimento dell'agevolazione nella misura pari al 110% dell'importo dei lavori effettuati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori col superbonus del 110%: truffa allo Stato da 6,2 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa Superbonus, sequestrati oltre 10 milioni di euro Sullo stesso argomento Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Brescia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno... Superbonus, nuova maxi truffa da 7 milioni di euro: i lavori non erano mai partitiCrediti d'imposta fittizi per quasi 7 milioni di euro ottenuti per lavori mai eseguiti e legati al Superbonus 110%. Io capisco che se voti 5 stelle non puoi essere un aquila. Ma cosa cazzo vuol dire chi ha gestito il superbonus? Se fai una legge che concede bonus a lavori che durano, dal contratto al collaudo, per anni è chiaro che gli effetti si spalmano su un periodo lungo x.com Superbonus, 4mila condomini nel limbo: lavori a metà, cantieri irregolari e il conto che ora rischiano i proprietariMigliaia di condomini sono bloccati tra lavori Superbonus incompleti, detrazioni a rischio, cantieri irregolari e possibili controlli fiscali. panorama.it Frode col Superbonus, sequestro da oltre 4 milioniSassuolo, confiscate dalla Guardia di finanza due società che avevano falsificato le riqualificazioni energetiche in sette cantieri ... ilrestodelcarlino.it