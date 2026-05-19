Lavori col superbonus del 110% | truffa allo Stato da 6,2 milioni di euro
Nella giornata del 19 maggio 2026, i militari della Guardia di finanza di Rovato hanno eseguito un'operazione riguardante lavori effettuati con il superbonus del 110%. Durante le indagini è emerso un caso di truffa ai danni dello Stato, con un importo complessivo di circa 6,2 milioni di euro coinvolti. Sono stati portati avanti controlli e verifiche su alcuni interventi edilizi sospettati di essere stati realizzati in modo fraudolento, portando così all'apertura di un procedimento giudiziario.
Brescia, 19 maggio 2026 – I militari della Guardia di finanza di Rovato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno eseguito un provvedimento di sequestro a carattere impeditivo per oltre 6,2 milioni di euro, riferiti ad asseriti lavori agevolati attraverso la normativa del Superbonus 110%. In particolare, le indagini avrebbero disvelato l'esistenza di una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, realizzata attraverso la generazione e la successiva immissione in circolazione di crediti fiscali fittizi, riferiti a presunti interventi di efficientamento energetico su vari immobili, effettuati solo parzialmente e comunque oltre i termini previsti dalla normativa per l'ottenimento dell'agevolazione nella misura pari al 110% dell'importo dei lavori effettuati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Io capisco che se voti 5 stelle non puoi essere un aquila. Ma cosa cazzo vuol dire chi ha gestito il superbonus? Se fai una legge che concede bonus a lavori che durano, dal contratto al collaudo, per anni è chiaro che gli effetti si spalmano su un periodo lungo x.com
Il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica! Il Superbonus doveva essere una soluzione. È diventato un conto salato per lo Stato e per gli italiani. #superbonus #rainews24 #fratelliditalia facebook
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