Enigmi esistenziali dal 12 giugno al 1 agosto la mostra di Dario Ballantini a Castiglioncello
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Galleria Fidanda presenta “Enigmi esistenziali”, mostra personale di Dario Ballantini che sarà inaugurata venerdì 12 giugno alle 18 in Via Vecchia Aurelia 672 a Castiglioncello. L'esposizione, visitabile sino a sabato 1 agosto, nasce da una ricerca interiore e visionaria, dove l'artista si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Castiglioncello | A Castello Pasquini arriva Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024 in concerto il 2 agostoIl 2 agosto a Castello Pasquini si esibirà Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, nell’ambito dell’Armunia Castiglioncello Festival 2026.
Leggi anche: Enzo Iacchetti e Dario Ballantini, successo per due le serate lecchesi in stile "Striscia"