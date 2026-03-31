Castiglioncello | A Castello Pasquini arriva Angelina Mango la vincitrice di Sanremo 2024 in concerto il 2 agosto

Il 2 agosto a Castello Pasquini si esibirà Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, nell’ambito dell’Armunia Castiglioncello Festival 2026. La cantante, nota per la vittoria al festival musicale, salirà sul palco per un concerto aperto al pubblico. L’evento si inserisce nel cartellone di eventi promossi nel complesso storico.

La cantante di Maratea è tornata ai live dopo un periodo di stop, biglietti in vendita sul circuito TicketOne. Sul palco in altre date dell'estate ci saranno anche Raf, Fiorella Mannoia, Arisa, K.Pop, Madame e Claudio Baglioni Un altro big della musica italiana sul palco di Castello Pasquini in occasione dell'Armunia Castiglioncello Festival 2026. Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 con il brano La noia, sarà protagonista del live il 2 agosto (ore 21.30). Per quella che è un'altra data da cerchiare in rosso sul calendario insieme a quelle già comunicate che vedranno protagonisti Raf (6 agosto), Fiorella Mannoia (7 agosto), Arisa (8 agosto), K-POP is coming (11 agosto), Madame (12 agosto) e Claudio Baglioni (16 agosto). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Castello Pasquini

Discussioni sull' argomento Fuksas Paladino, la mostra al Castello Pasquini; Castiglioncello | NINA CANTA NEI TEATRI D’ESTATE; Angelina Mango annuncia il tour estivo e l'esibizione da brividi con Marco Mengoni; Arisa torna dal vivo con quattro appuntamenti a Nordest.

" " ! Castello Pasquini, Castiglioncello Giovedì 2 aprile Ore 17:00 Vi aspettiamo per il taglio del nastro di questa imperdibile esposizione! Saranno presenti gli a - facebook.com facebook