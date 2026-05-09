Enzo Iacchetti e Dario Ballantini successo per due le serate lecchesi in stile Striscia

Da leccotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una doppia serata lecchese in stile Striscia la Notizia. Successo ieri sera, venerdì 8 maggio, per i due spettacoli portati in scena a Valmadrera da Enzo Iacchetti e a Mandello da Dario Ballantini, entrambi volti noti della trasmissione di Canale 5 (e non solo). Il celebre conduttore ha proposto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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