Enzo Iacchetti e Dario Ballantini successo per due le serate lecchesi in stile Striscia

Una doppia serata lecchese in stile Striscia la Notizia. Successo ieri sera, venerdì 8 maggio, per i due spettacoli portati in scena a Valmadrera da Enzo Iacchetti e a Mandello da Dario Ballantini, entrambi volti noti della trasmissione di Canale 5 (e non solo). Il celebre conduttore ha proposto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Conseguenze di 40 anni nei panni di altri”: le trasformazioni di Dario Ballantini al Teatro VerdiSabato 7 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Verdi con lo spettacolo di Dario Ballantini “Conseguenze di 40 anni nei panni di altri”: la...

Enzo Iacchetti a ValmadreraNuovo importante appuntamento per la Stagione teatrale della sala Artesfera di Valmadrera.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Accordi E Disaccordi.

Enzo Iacchetti, chi è il figlio Martino / Una malattia in adolescenza, ora la nascita della piccola PenelopeMartino Iacchetti nasce nel 1986 ed è il figlio di Ezio e Roberta, unico figlio del noto conduttore. Su di lui riguardo la sua adolescenza sappiamo qualcosa grazie al padre che in qualche occasione ne ... ilsussidiario.net

Enzo Iacchetti, chi è l’ex moglie Roberta e perché si è lasciato con Maddalena Corvaglia/ Ha una fidanzata?Enzo Iacchetti, chi sono l'ex moglie Roberta e l'ex compagna Maddalena Corvaglia: vita privata del conduttore televisivo, ha una fidanzata o è single? Enzo Iacchetti, chi sono l’ex moglie Roberta e ... ilsussidiario.net