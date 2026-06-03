Eni compra azioni proprie per 40 milioni in due giorni | buyback a quota 160 milioni
Nelle giornate del 28 e 29 maggio 2026, Eni ha acquistato 1.771.356 azioni proprie sulla piattaforma di Euronext Milan, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. L’operazione di buyback ha portato il totale delle azioni riacquistate a circa 160 milioni di euro. La società ha portato avanti l’acquisto in due giorni consecutivi, senza ulteriori dettagli sui prezzi di acquisto.
Eni ha acquistato 1.771.356 azioni proprie nelle giornate del 28 e 29 maggio 2026 sulla piazza di Euronext Milan, per un controvalore complessivo di circa 40 milioni di euro. L'operazione rientra nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Azioni ENI: è arrivato il momento di vendere
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