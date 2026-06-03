Eni compra azioni proprie per 40 milioni in due giorni | buyback a quota 160 milioni

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle giornate del 28 e 29 maggio 2026, Eni ha acquistato 1.771.356 azioni proprie sulla piattaforma di Euronext Milan, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. L’operazione di buyback ha portato il totale delle azioni riacquistate a circa 160 milioni di euro. La società ha portato avanti l’acquisto in due giorni consecutivi, senza ulteriori dettagli sui prezzi di acquisto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eni ha acquistato 1.771.356 azioni proprie nelle giornate del 28 e 29 maggio 2026 sulla piazza di Euronext Milan, per un controvalore complessivo di circa 40 milioni di euro. L'operazione rientra nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Azioni ENI: è arrivato il momento di vendere

Video Azioni ENI: è arrivato il momento di vendere?

Notizie e thread social correlati

Via libera al rendiconto 2025: cassa oltre 325 milioni e investimenti a quota 305,6 milioniIl Consiglio comunale di Firenze ha approvato il rendiconto d’esercizio 2025, confermando una disponibilità di cassa superiore ai 325 milioni di euro...

Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardiEni ha annunciato un aumento del 90% nel piano di riacquisto di azioni proprie, portandolo a un totale di circa 2,8 miliardi di euro.

Temi più discussi: ENI, termina prima tranche del buyback 2026. A breve la seconda tranche; Eni completa la prima tranche del buyback 2026 – LMF; Eni completa la prima tranche del buyback e prepara nuovi acquisti fino a 297,9 milioni di azioni; Salvatore Ferragamo, avviato programma di acquisto di azioni proprie.

eni compra azioni proprieEni compra azioni proprie per 40 milioni in due giorni: buyback a quota 160 milioniEni acquista 1,77 milioni di azioni proprie il 28 e 29 maggio 2026 per 40 milioni di euro, nell'ambito del programma di buyback 2026 ... milanotoday.it

eni compra azioni proprieENI, acquistate 1.771.356 azioni proprie il 28 e il 29 maggio 2026Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, ENI detiene 93.699.463 azioni proprie, pari al 3,09% del capitale. soldionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web