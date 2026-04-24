Eni buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi

Eni ha annunciato un aumento del 90% nel piano di riacquisto di azioni proprie, portandolo a un totale di circa 2,8 miliardi di euro. La società ha comunicato questa decisione in una nota ufficiale, specificando che l'incremento riguarda l'intera operazione di buyback prevista. La scelta arriva in un momento di attenzione sui mercati azionari e sui programmi di gestione del capitale dell'azienda.

Eni rivede al rialzo il piano di riacquisto delle azioni proprie che è incrementato di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro. Lo comunica il gruppo energetico nella nota sui conti del primo trimestre 2026 dopo il via libera del cda spiegando che è "in coerenza con la politica di distribuzione, che prevede la condivisione dell'upside con i nostri azionisti".🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla crisi di Hormuz al buyback. Il realismo del nuovo piano Eni Leggi anche: Superbowl 2026, un affare da circa 20 miliardi di dollari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi; Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi; ENI * RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2026: PRODUZIONE A 1,8 MLN BOE/G, BUYBACK A €2,8 MLD (+90%). Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardiIn coerenza con la politica di distribuzione ... msn.com Eni, CdA propone buyback da 1,5 miliardi di euro con annullamento azioni per remunerare soci(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti del 6 maggio 2026 la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un ... borsaitaliana.it Trasporto aereo in difficoltà, Gela offre la via del biojet L’impianto Eni produce 400 mila tonnellate l’anno di carburante per l'aviazione. Il sindaco: «Il governo investa qui per garantire autonomia energetica» Leggi l’articolo completo di Maria Concetta Goldini a - facebook.com facebook Piano Mattei, altra sberla al governo Meloni dagli eredi del fondatore ENI: “Non usi il cognome, è una scatola vuota". La diffida è un altro colpo alla propaganda del governo x.com