La Commissione europea ha approvato l’utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese energetiche in Italia. La decisione permette di aumentare temporaneamente i fondi destinati a questo settore. La misura è stata concessa dopo una richiesta del governo italiano. La decisione rappresenta un risultato positivo per l’esecutivo, che aveva avanzato la richiesta per sostenere le spese energetiche nazionali. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui tempi dell’applicazione è stato comunicato.

L’Italia incassa il via libera della Commissione europea all’utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese energetiche, una decisione che rappresenta un importante risultato politico per il governo guidato da Giorgia Meloni. Bruxelles ha infatti autorizzato Roma a utilizzare uno spazio fiscale stimato in circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio, risorse che potranno essere impiegate senza incidere sul calcolo del deficit pubblico. La decisione arriva nell’ambito delle raccomandazioni economiche primaverili rivolte all’Italia, un documento che da un lato conferma le criticità strutturali del Paese, ma dall’altro riconosce la possibilità di utilizzare maggiore flessibilità per affrontare le sfide legate all’energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Energia, passa la linea Meloni: ok dall’Ue all’utilizzo della clausola di salvaguardia. Le richieste al governo sui conti pubblici

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