Energia l’Italia chiede all’UE la clausola per i conti pubblici

L’Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta di inserire una clausola di flessibilità nei conti pubblici, con l’obiettivo di finanziare i bonus e alcune spese di investimento senza violare i limiti imposti dall’Unione. La Commissione sta valutando la richiesta, mentre fonti di Bruxelles hanno indicato che potrebbe esserci un rifiuto, in base alle regole di bilancio europee e alla sostenibilità fiscale. La decisione si aspetta nei prossimi giorni.

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? Punti chiave Come può l'Italia finanziare i bonus senza violare i vincoli europei?. Perché Bruxelles potrebbe rifiutare la richiesta di flessibilità del Governo?. Quali rischi corre lo spread se il debito pubblico aumenta ulteriormente?. Cosa accadrebbe se la sicurezza energetica diventasse prioritaria come quella militare?.? In Breve Bruxelles indica 95 miliardi di euro disponibili tramite NextGenerationEU e fondi coesione.. Portavoce Balazs Ujvari suggerisce l'uso di risorse esistenti invece di nuove deroghe.. Stima rapporto debito-PIL Italia al 137% per l'anno 2025.. Italia supera già la soglia del 3% del PIL per deficit eccessivo.. La Presidenza del Consiglio ha inviato una lettera ufficiale a Ursula von der Leyen per richiedere l’estensione della clausola di salvaguardia nazionale alla gestione dell’emergenza energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia, l’Italia chiede all’UE la clausola per i conti pubblici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro energia e clausola di salvaguardia per l’Italia, l’Ue valuta ma come funzionaIl Governo italiano ha chiesto ufficialmente all’Unione europea di estendere all’emergenza energetica la clausola di salvaguardia nazionale già... Leggi anche: Conti pubblici Italia: l'Ue rivaluta il deficit in autunno L’Italia usi le risorse esistenti… Non solo quelle finanziarie, anche le risorse energetiche! Andiamo all’estero per trovare altro gas a qualsiasi costo e lasciamo bloccati i progetti per produrre energia a basso prezzo e con risorse nazionali: è paradossale, non a x.com Caro energia 2026 | L’Italia chiede la clausola di salvaguardiaL'Italia vuole frenare il caro energia 2026 e per farlo si serve dell'aiuto di Bruxelles: ecco l'idea per la clausola ... ilsussidiario.net Caro energia e clausola di salvaguardia per l’Italia, l’Ue valuta ma come funzionaClausola di salvaguardia per l’energia: l’Italia chiede a Bruxelles la stessa flessibilità concessa alla difesa. Come funziona ... quifinanza.it