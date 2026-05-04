Iran Giorgetti e la sveglia all’Ue | Estendere all’energia le deroghe al Patto sulla difesa è opportuna una clausola di salvaguardia generale

Durante una riunione dell’Ecofin, il ministro dell’Economia italiano ha proposto di estendere le deroghe del Patto sulla difesa anche al settore energetico, suggerendo l’introduzione di una clausola di salvaguardia generale. La richiesta è stata avanzata in risposta alle attuali esigenze del settore energetico, evidenziando la volontà di tutelare gli interessi nazionali in un contesto europeo. La proposta ha suscitato discussioni tra i rappresentanti degli altri paesi membri.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel proprio intervento alla riunione Ecofin, sull’aumento del prezzo dell’energia per la guerra in Iran ha segnalato come «opzione» quella di «estendere, lasciando invariato il tetto già previsto, l’applicazione della clausola di salvaguardia nazionale» per la deroga al Patto di stabilità «a fini di difesa alla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative sul settore energetico, invocando le questioni di sicurezza nazionale già previste nel Temporary Framework approvato la settimana scorsa dalla Commissione Ue». «L’economia italiana sta dimostrando resilienza, ma siamo molto preoccupati per il potenziale impatto sulla nostra industria, a cominciare dal settore chimico seriamente colpito dalla scarsità delle materie critiche», ha dichiarato il ministro durante il suo intervento.🔗 Leggi su Open.online

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