Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 7 maggio 2026, a 0,136 euro per kilowattora, pari a 136,4 euro per megawattora. Si tratta di un aggiornamento rispetto alle quotazioni precedenti e rappresenta il valore di riferimento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) in Italia. Questa cifra indica un calo rispetto alle settimane precedenti, secondo i dati ufficiali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 7 Maggio 2026, un valore di 0,136 €kWh (136,4 €MWh). Questo dato segna una diminuzione del 6,9% rispetto a ieri, interrompendo la recente tendenza al rialzo e portando il prezzo sotto la soglia dei massimi delle ultime settimane. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio si è attestato a 0,122 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,118 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+12,2%) sia a quella mensile (+15,2%), ma resta distante dal massimo mensile di 0,151 €kWh registrato il 14 Aprile 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026

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