La Commissione europea ha approvato un'ulteriore flessibilità per i paesi membri, permettendo l'uso di una parte delle risorse della Clausola nazionale di salvaguardia anche per interventi nel settore energetico. La decisione arriva dopo una proposta presentata da un rappresentante nazionale, che ha ricevuto il consenso. La premier ha commentato che l’Italia mostra ancora una volta la strada in questa direzione.

Alla fine, il risultato è arrivato. La Commissione europea ha deciso di ampliare la flessibilità prevista dalla Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, consentendo agli Stati membri di utilizzare una quota delle risorse anche per rafforzare il sistema energetico. Una decisione che rappresenta un importante riconoscimento delle richieste avanzate dal governo italiano e sostenute in prima persona dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ad annunciare la novità è stato il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, spiegando che Bruxelles propone "una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica", attraverso l'estensione della clausola già prevista per la difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Energia, Bruxelles apre alla flessibilità: accolta la proposta di Giorgetti. Meloni: "L'Italia ancora una volta indica la strada"

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