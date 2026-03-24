Giornata mondiale dell’Endometriosi | in Italia ne soffre una donna su 10

Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una condizione che colpisce milioni di donne a livello globale. In Italia, si stima che circa una donna su dieci in età fertile sia affetta da questa patologia. L'endometriosi provoca dolore e altri sintomi, portando a complicazioni nella vita quotidiana di molte donne. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di diagnosi e cure tempestive.

Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, patologia che colpisce milioni di donne nel mondo e che in Italia interessa circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. Una condizione cronica, spesso caratterizzata da dolore pelvico, affaticamento e forte variabilità individuale dei sintomi, che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Se in passato l’attività fisica veniva spesso evitata per timore di peggiorare il dolore, oggi un numero crescente di specialisti concorda sul fatto che un approccio consapevole al movimento possa rappresentare un valido supporto al benessere delle donne affette da endometriosi e, più in generale, da condizioni di infiammazione cronica dell’addome. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Firenze celebra la giornata mondiale dell'endometriosi con una marcia di sensibilizzazione, incontri e consulenze multi-specialistiche gratuiteIl capoluogo toscano, tra il 27 e il 29 marzo, ospiterà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’impatto... Leggi anche: Giornata Mondiale dell’Endometriosi: l’A.P.E. celebra 20 anni di impegno e consapevolezza Aggiornamenti e notizie su Giornata mondiale Temi più discussi: Giornata mondiale dell'Endometriosi: un convegno e un evento musicale per la ricerca; Potenza, Giornata mondiale dell’endometriosi: convegno al San Carlo e concerto per la ricerca; Dolori come pugnalate: il calvario di Ilaria, per 20 anni alla ricerca di una cura per l'endometriosi; Piemonte contro l'endometriosi: visite gratuite e incontri per sconfiggere il dolore invisibile. Firenze celebra la giornata mondiale dell'endometriosi: marcia di sensibilizzazione, incontri e consulenze gratuiteIl capoluogo toscano, tra il 27 e il 29 marzo, ospiterà una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’impatto dell’endometriosi, una condizione infiammatoria cronica ch ... firenzetoday.it Il 28 marzo è la giornata mondiale dell’endometriosi: le iniziative negli ospedali di Torino e del PiemonteSabato 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una patologia che spesso viene diagnosticata tardivamente. L’informazione può contribuire ad arrivare a una diagnosi tempestiva, evit ... torinotoday.it Giornata mondiale del teatro, a Napoli ventuno scuole in scena. Sette eventi promossi dal Comune per il progetto 'Cultura, che classe' #ANSA x.com : Anche quest’anno il Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro (venerdì 27 marz - facebook.com facebook