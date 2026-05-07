Disfunzioni pelviche | ne soffre una donna su quattro ma spesso vengono trascurate o considerate normali Dai campanelli d' allarme a come prevenirle
Una donna su quattro sperimenta disfunzioni pelviche, spesso considerate normali o trascurate. Questi disturbi, che riguardano diverse aree del bacino, sono causati da fattori vari e possono presentarsi con segnali diversi. Spesso, le persone non riconoscono i campanelli d’allarme o non si rivolgono a un medico. La prevenzione e l’identificazione tempestiva sono importanti per affrontare meglio eventuali problematiche legate alla salute pelvica.
Che cos’è il pavimento pelvico? È una struttura formata da una rete di muscoli, legamenti e tessuti, simili a un’amaca, posti a sostegno degli organi pelvici: utero, vagina, vescica, uretra e retto. Se i muscoli si indeboliscono, i legamenti o i tessuti sono allentati oppure se i nervi o altri tessuti vengono danneggiati, gli organi interni pelvici possono scendere e protrudere dalla vagina (prolasso). Se il disturbo è grave, gli organi possono scendere fino all’orifizio vaginale e protrudere all’esterno del corpo. Che cosa causa le disfunzioni del pavimento pelvico Sono diverse le cause che possono compromettere il pavimento pelvico. «La...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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