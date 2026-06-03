A Empoli è stato istituito il Premio Gentilezza, aperto a chiunque voglia proporre una candidatura, anche se stessa. La premiazione riconosce le persone che dimostrano atti di cortesia e gesti di rispetto quotidiani. La decisione di istituire il premio nasce dalla convinzione che le parole e i piccoli gesti gentili possano influenzare positivamente l’ambiente e le relazioni tra le persone. La data di avvio è fissata per il 3 giugno 2026.

Empoli, 3 giugno 2026 – Le parole e i piccoli gesti gentili hanno il potere di cambiare la giornata e il mondo intorno a noi. " La gentilezza è come la neve. Abbellisce tutto ciò che copre." Le magiche parole del poeta Kahlil Gibran vogliono ispirare ciascuno ad essere il più possibile gentile. E per valorizzare il contributo che ognuno e ognuna di noi può dare, con le proprie azioni quotidiane, sul tema del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, a Empoli nasce un concorso dedicato. Il contest e il Premio Gentilezza. Il contest va ad arricchire l’edizione 2026 della Fiera della Gentilezza che si svolgerà il 13 giugno al parco Mariambini di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, nasce il Premio Gentilezza: tutti possono candidare qualcuno (o se stessi)

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