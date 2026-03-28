Il successo? Vado sempre allo stesso bar ho gli stessi amici sono pure un po’ cretino… Mi accorgo se qualcuno vuole approfittarsi ma devo vivere sereno | così Eddie Brock

Da ilfattoquotidiano.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock ha dichiarato di frequentare sempre lo stesso bar con gli stessi amici, riconoscendo di essere un po’ ingenuo e affermando di riuscire a cogliere se qualcuno cerca di approfittarsi di lui. Dopo aver svolto un lavoro comune fino a poche settimane prima di Sanremo, ora si trova sotto i riflettori, vivendo un cambiamento radicale nella sua vita.

Dal lavoro “normale” fino a poche settimane prima di Sanremo a un presente completamente diverso, sotto i riflettori. Eddie Brock si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, ripercorrendo il passaggio improvviso verso il successo. “Ma io non penso tanto a gestire le cose, mi faccio un po’ trasportare dalle emozioni”, dice, spiegando il suo approccio a una notorietà arrivata rapidamente. Fino a pochi mesi fa, infatti, la sua vita era molto diversa: “Fino al 15 dicembre lavoravo, ora come ora mi ritrovo a fare un altro lavoro. Ma ero contento prima, sono contento ora, ho sempre cercato di arrangiarmi e anche di essere felice con le piccole cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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