Eddie Brock ha dichiarato di frequentare sempre lo stesso bar con gli stessi amici, riconoscendo di essere un po’ ingenuo e affermando di riuscire a cogliere se qualcuno cerca di approfittarsi di lui. Dopo aver svolto un lavoro comune fino a poche settimane prima di Sanremo, ora si trova sotto i riflettori, vivendo un cambiamento radicale nella sua vita.

Dal lavoro “normale” fino a poche settimane prima di Sanremo a un presente completamente diverso, sotto i riflettori. Eddie Brock si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, ripercorrendo il passaggio improvviso verso il successo. “Ma io non penso tanto a gestire le cose, mi faccio un po’ trasportare dalle emozioni”, dice, spiegando il suo approccio a una notorietà arrivata rapidamente. Fino a pochi mesi fa, infatti, la sua vita era molto diversa: “Fino al 15 dicembre lavoravo, ora come ora mi ritrovo a fare un altro lavoro. Ma ero contento prima, sono contento ora, ho sempre cercato di arrangiarmi e anche di essere felice con le piccole cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il successo? Vado sempre allo stesso bar, ho gli stessi amici, sono pure un po’ cretino… Mi accorgo se qualcuno vuole approfittarsi, ma devo vivere sereno”: così Eddie Brock

Articoli correlati

“Devo capire se questa brutta cosa che ho, il tumore, si è ridotta un po’ o si è spostata. Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, oggi 4 gennaio, a Mara Venier ha aggiornato sulla sua malattia, il tumore al pancreas.

Leggi anche: “A Gerry Scotti posso dire solo grazie, mi devo tirare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con lui I ritocchini? Mi sono rifatta il seno, ma in viso nulla”: così Samira Lui a Verissimo

Genius baby returns! Shreds scumbag dad & makes mom the richest!

Approfondimenti e contenuti su Eddie Brock

Argomenti discussi: Eddie Brock e il destino degli ultimi a Sanremo: Sogno un duetto con Vasco Rossi.

Eddie Brock: «Ho vissuto un amore tossico, non ho saputo gestirlo. Il successo? Vado sempre nello stesso bar»Eddie Brock si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato su Rai 1. Nel corso dell'intervista, il ... msn.com

Il sogno segreto di Eddie Brock: Un duetto con Vasco RossiUn frullatore mediatico ed emotivo che l’ha catapultato dal completo anonimato al palco di Sanremo. È successo tutto in una manciata di ... iltempo.it