L’ultima giravolta di Nordio | ora giudici e pm si possono candidare E anche Salvini sconfessa Meloni e sé stesso

Il ministro della Giustizia ha annunciato che giudici e pubblici ministeri potranno candidarsi alle elezioni, una novità rispetto alle precedenti norme. Nel frattempo, il leader della Lega ha contestato pubblicamente le posizioni della premier e anche alcune decisioni del suo stesso partito. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti dell’esecutivo, evidenziando una certa volatilità nelle posizioni politiche del governo.

Quando Nordio diceva: "Mai magistrati in politica". Salvini sconfessa Meloni e sé stesso: Garlasco e bimbi nel bosco non c'entrano con il Sì Fra tutte le caratteristiche del governo Meloni non svetta certo la coerenza, per cui esponenti dell’esecutivo sono pronti a dire tutto e il contrario di tutto. È il caso del ministro della Giustizia Carlo Nordio ma anche del vicepremier leghista e ministro Matteo Salvini. In un video diventato virale in questi giorni dell’aprile del 2014 Nordio, allora procuratore aggiunto di Venezia, parlando di Antonio Ingroia, proponeva una legge che impedisse a giudici e pm di entrare in politica. L’ultima giravolta di Nordio: ora giudici e pm si possono candidare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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