Emmanuel Carrère | Ci avviamo al tracollo della civiltà O peggio | all’estinzione della specie

Durante un evento pubblico, uno scrittore noto per i suoi lavori ha espresso preoccupazioni sulla situazione attuale, affermando che si sta avvicinando un crollo della civiltà o addirittura l’estinzione della specie umana. La sua presenza ha attirato un pubblico entusiasta, con reazioni che ricordano quelle di un concerto più che di una tradizionale presentazione letteraria. La scena si è svolta in una città italiana, tra applausi e momenti di attenzione generale.

Milano – Monsieur Carrère, la rockstar! Che le reazioni nel pubblico sono quelle di un concerto, mica di un compassato evento letterario. E così la presentazione di “ Kolchoz ” appena uscito per Adelphi, diventa una festa a cui tutti vogliono partecipare: Teatro Dal Verme preso d’assalto e impressionante fila d’attesa all’ingresso. A conferma anche del periodo particolarmente felice per la casa editrice milanese. Ma Carrère? Veste giacca scura, parecchio charmant col suo ciuffetto ingrigito, entra salutando in italiano come Madonna a San Siro e fa subito una foto alla parete di folla di fronte a lui, prima di sedersi a fianco di Marco Missiroli, chiamato a far chiacchierare il collega.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emmanuel Carrère: “Ci avviamo al tracollo della civiltà. O peggio: all’estinzione della specie” Notizie correlate Leggi anche: La star Emmanuel Carrère. Il suo “Kolchoz” al Dal Verme Leggi anche: “In Russia con Emmanuel Carrère”, l'esperta di esteri napoletana Iaccarino racconta il rapporto dello scrittore con la federazione Contenuti e approfondimenti Si parla di: Nella famiglia di Carrère la vita è un romanzo russo. Emmanuel Carrère: Ci avviamo al tracollo della civiltà. O peggio: all’estinzione della specieLo scrittore francese accolto a Milano come una rockstar alla presentazione dell’ultimo memoir ‘Kolchoz’: Un libro di pietà filiale sulla madre Hélène Carrère d'Encausse. È un progetto che nasce al ... quotidiano.net Kolchoz, l’atteso ritorno di Emmanuel Carrère tra storia e memoriaIn uscita il 5 maggio, il nuovo attesissimo libro dell'autore francese Kolchoz esplora le pieghe del tempo attraverso un incontrotra la madre e Putin. libreriamo.it