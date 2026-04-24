Al Teatro Dal Verme è in scena “Kolchoz”, un romanzo scritto dall’autore Emmanuel Carrère. L’opera si presenta come un racconto diretto e senza mezzi termini, che affronta temi complessi senza risparmiare nessuno, nemmeno l’autore stesso. Carrère, noto per la sua scrittura incisiva, si conferma tra i protagonisti della scena letteraria contemporanea con questa sua ultima pubblicazione.

Un romanzo senza sconti a nessuno. Men che meno a se stesso. Come ci ha abituato d’altronde Emmanuel Carrère, uno dei più influenti scrittori contemporanei. Che presenterà il suo “ Kolchoz “ (Adelphi) al Teatro Dal Verme il 4 maggio alle 19,30. Il suo romanzo è la ricostruzione - di nuovo, senza sconti né ipocrisie - della figura di una donna straordinaria, sia nei suoi momenti di gloria, sia nelle sue zone d’ombra. Carrère getta sulla vita della madre (e anche sulla sua, su quella del padre, dello zio e delle sorelle) uno sguardo contemporaneamente lucido e partecipato, oggettivo e commosso, critico e indulgente, sempre però impietoso. Non...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La star Emmanuel Carrère. Il suo “Kolchoz” al Dal Verme

Notizie correlate

Leggi anche: “In Russia con Emmanuel Carrère”, l'esperta di esteri napoletana Iaccarino racconta il rapporto dello scrittore con la federazione

La star della serie tv "Love Story" continua a ispirarsi al suo personaggio: il look sfoggiato agli Actor Awards.Nella serie Love Story veste i panni (firmati) della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La star Emmanuel Carrère. Il suo Kolchoz al Dal Verme; Guida alle novità della stagione: film, libri, festival e tutte le cose da non perdere in primavera; La Gam aspetta le star per le nozze di Dua Lipa.Tutta la piazza coinvolta.

La star Emmanuel Carrère. Il suo Kolchoz al Dal VermeUn romanzo senza sconti a nessuno. Men che meno a se stesso. Come ci ha abituato d’altronde Emmanuel Carrère, uno dei più influenti scrittori contemporanei. Che presenterà il suo Kolchoz (Adelphi) ... ilgiorno.it

Emmanuel Carrère: la cronaca vera di un reporter a sangue freddoUn assassino che si dichiara innocente. Un giornalista che ne diventa amico per poi smascherarlo in un libro. E un’autrice, Janet Malcolm, che racconta questa ... repubblica.it

Emmanuel Carrère: la cronaca vera di un reporter a sangue freddo x.com

A Modica arriva la grande letteratura: Emmanuel Carrère apre Scenari 2026 - facebook.com facebook