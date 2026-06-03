Corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social | Emma Marrone e la risposta a un leone da tastiera

Una cantante italiana ha risposto a commenti negativi sui social, sottolineando l’inutilità di criticare il corpo degli altri. Ha affermato di aver passato anni a evitare di concentrarsi sui giudizi fisici altrui, ma ha constatato che la situazione rimane invariata. La cantante ha espresso frustrazione per le critiche e le ossessioni che si ripetono sui social network, definendo inutile ogni tentativo di cambiare questa dinamica.

Inutile. È tutto inutile. Anni spesi a cercare di non mettere i giudizi sul corpo altrui al centro delle discussioni, dei commenti social e sempre allo stesso punto stiamo. Anzi peggio: da che Ozempic e i suoi fratelli hanno preso a calci la faccenda della body positivity affrontare questo tema è ancora più complicato e basta aprire un social qualunque per vedere decine di utenti che discettano sui fisici delle star. Come fosse affare loro. Un’utente ci ha provato con Emma Marrone, commentando il video dell’esibizione di lei a RTL Power Hits, domenica 31 maggio. “Ma mettersi a dieta no?”, ha scritto. E la cantante ha risposto e lo ha fatto in modo secco, giusto, diretto: “ Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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