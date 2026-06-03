Una persona ha commentato pubblicamente il fisico della cantante, invitandola a mettersi a dieta. La cantante ha risposto sui social, dicendo che le critiche sono ossessionate dal suo corpo e che non se ne cura. La discussione è scoppiata online dopo che alcuni utenti hanno scritto commenti negativi sulla sua forma fisica. La cantante, senza entrare nel dettaglio, ha ribadito di non voler alimentare polemiche.

Emma Marrone è tornata a essere il bersaglio di critiche e cattiverie legate al suo aspetto fisico. Tutto è iniziato su X, dove sotto un video della cantante salentina un'utente ha lasciato un giudizio non richiesto (e invadente), scrivendo testualmente: "Mettersi a dieta no?". La replica dell'artista, però, non si è fatta attendere ed è arrivata con un pizzico di ironia: "Sì, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo". Di fronte al tentativo dell'utente di minimizzare l'accaduto commentando "Oddio se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene!", Emma ha sottolineato la tossicità - troppo spesso sottovalutata - di certe dinamiche online: "Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Emma Marrone è stata (ancora) criticata per il suo fisico: "Mettiti a dieta". La risposta

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