Emma Marrone ancora una volta vittima di bodyshaming | Mettiti a dieta La replica
Un video di Emma Marrone è diventato virale sui social, portando a commenti offensivi sul suo aspetto fisico. In particolare, alcuni utenti hanno scritto di mettersi a dieta, generando insulti e bodyshaming. L'artista non ha ancora commentato pubblicamente questa situazione. La vicenda si aggiunge a precedenti episodi di attacchi online rivolti alla cantante.
(Adnkronos) – Emma Marrone ancora una volta vittima di bodyshaming. L'artista salentina è stata insultata per il suo aspetto fisico dopo che un video è diventato virale sui social. Il filmato la ritrae sul palco del Power Hits Estate 2026 a Roma: la cantante si esibisce con il brano di successo 'L'amore non mi basta'. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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“Mettiti a dieta”, Emma Marrone si infuria e replicaEmma Marrone ha risposto di recente alle critiche ricevute sui social network riguardo al suo aspetto fisico.
“Mettiti a dieta”, Emma Marrone risponde: “Smettetela di criticare”. E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshamingEmma Marrone ha risposto alle critiche sulla sua forma fisica, invitando a smettere di giudicare.
Temi più discussi: Mettiti a dieta, Emma Marrone risponde: Smettetela di criticare. E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshaming; Mettiti a dieta ed Emma Marrone sbotta: Basta con l'ossessione per il mio corpo. Il botta e risposta da incorniciare; Emma spiazza i fan con un messaggio (speciale) di compleanno. Ma la polemica su Ultimo non si placa; Il vostro amore non è mai scontato, il messaggio di Emma nel giorno del suo compleanno.
Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato In una lunga intervista Emma Marrone parla del rapporto col suo corpo rimarcando quello che ad oggi è un tema importante, dibattuto, ma sul quale pare non esserci ancora una visione univoca: https:/ facebook
Ne abbiamo fatta di strada da quel Emma Marrone Marrone? Si come il colore Tantissimi auguri a questa donna che ha sempre preso a morsi la vita,la mia costante,il mio punto fermo.Siamo cresciute insieme ed è così bello esserci ancora,continua a brill x.com
Emma Marrone attaccata per il suo aspetto fisico al Power Hit Estate, la cantante replica: Basta giudizi sul corpo delle donneNon una stonatura, non una nota sbagliata, ma ancora una volta il suo corpo. Emma Marrone è finita al centro di una nuova polemica social dopo aver condiviso alcune immagini della ... ilmattino.it
Emma Marrone ancora vittima di body shaming: Mettersi a dietaEmma Marrone è stata nuovamente attaccata da un hater riguardo al suo aspetto fisico. msn.com