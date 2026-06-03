Emma Marrone ancora una volta vittima di bodyshaming | Mettiti a dieta La replica

Notizia in breve

Un video di Emma Marrone è diventato virale sui social, portando a commenti offensivi sul suo aspetto fisico. In particolare, alcuni utenti hanno scritto di mettersi a dieta, generando insulti e bodyshaming. L'artista non ha ancora commentato pubblicamente questa situazione. La vicenda si aggiunge a precedenti episodi di attacchi online rivolti alla cantante.