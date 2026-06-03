Nella fase finale dell’Emir Cup 2026, si sono disputate le competizioni di Mixed Trap presso il TAV Umbriaverde a Massa Martana. I vincitori sono stati un team italiano composto da due atleti, che hanno ottenuto la medaglia d’oro. La gara ha seguito le precedenti prove di Skeet e si è svolta nel rispetto delle norme sportive. La competizione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni.

Dopo le emozioni dello Skeet, l’Emir Cup 2026 è proseguita sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martina con la gara a Squadra Mista di Fossa Olimpica. In una manifestazione che vede in pedana 250 atleti da 20 nazioni, l’Italia ha confermato il proprio peso conquistando il successo nel Mixed Team Trap Senior. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Valentina Panza e Luca Miotto, in gara come Italia 4. La coppia azzurra aveva chiuso le qualificazioni al quarto posto con 138150+4, ma nella fase finale ha cambiato passo, risalendo fino alla prima posizione con 3740. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Emir Cup, Panza-Miotto trionfano nel Mixed Trap: oro azzurro a Massa Martana

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