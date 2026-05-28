All'inizio dell'Emir Cup 2026, disputata a Massa Martana, è stato assegnato il primo titolo. La coppia composta da Di Marziantonio e Lapucci ha vinto l’oro nel Mixed Team. La competizione si è svolta in provincia di Perugia e ha visto la partecipazione di diverse squadre. La finale ha concluso la giornata con questa vittoria, confermando il successo della coppia. La manifestazione prosegue con altre gare nelle prossime settimane.

L’Emir Cup 2026 ha emesso il suo primo verdetto a Massa Martana, in provincia di Perugia. A conquistare l’oro nel Mixed Team di Skeet sono stati Chiara Di Marcantonio e Andrea Lapucci, protagonisti di una prova solida e vincente in una competizione internazionale che ha richiamato 250 atleti da 20 paesi. La coppia azzurra ha chiuso al comando le tre serie di qualificazione con il punteggio 145150, confermandosi poi anche nell’atto conclusivo. La vittoria, però, è arrivata solo dopo una finale molto combattuta: Di Marcantonio e Lapucci sono stati infatti raggiunti sul 5356 da Adela Sparapani e Cristian Giudici, quarti dopo le qualificazioni con 140150. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Emir Cup 2026, Di Marziantonio-Lapucci d’oro nel Mixed Team

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