Tiro a volo CdM Junior Il Cairo | Ungheria d’oro nel Mixed Trap azzurri fuori dalla finale

Durante la competizione di tiro a volo al CdM Junior di Il Cairo, l'Ungheria ha conquistato l'oro nel Mixed Trap grazie alla coppia Nytry-Doeboerhrgyl. Gli azzurri non sono riusciti ad accedere alla finale, con gli atleti italiani Montani-Tanfoglio e Piazza-Gerri che si sono piazzati rispettivamente sesti e settimi. La gara ha visto la partecipazione di diverse nazionali e ha concluso con la vittoria ungherese.

Successo per la coppia Nytry-Doeboerhrgyl. Italia sesta e settima con Montani-Tanfoglio e Piazza-Gerri. Prossimo appuntamento ai Mondiali di Suhl. Si chiude al Cairo la Coppa del Mondo Junior ISSF di tiro a volo. Nell’International Olympic City, l’ultimo oro in programma è andato all’Ungheria, che si impone nella gara del Mixed Team di Trap con la coppia formata da Anna Nytry e Benes Doeboerhrgyl. Alle loro spalle si piazza la coppia russa Tatarinova-Nikolaev, in gara come atleti neutrali individuali, mentre il bronzo va all’India con Katyal-Kahn. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, azzurrini in corsa per la finale a Il Cairo nel trap in Coppa del Mondo juniorBuone notizie dalle pedane del trap al termine della prima giornata delle qualificazioni individuali a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa... Tiro a volo, Italia fuori dalla finale del trap misto. Trionfa l’UngheriaGli azzurri mancano l’appuntamento con la finale al Cairo, località dell’Egitto teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cdm Junior: buon inizio per gli Azzurrini dello Skeet; CdM Junior: Azzurrini del Trap in evidenza il primo giorno di gara; CdM Junior. D’oro Montani, d’argento Piazza, di bronzo Tanfoglio; CdM Junior Il Cairo, nel Mixed vince la Squadra dell’Ungheria. Tiro a volo: Cdm a Baku; Sessa è terza nel Trap donneL'azzurra Erica Sessa si è meritata la medaglia di bronzo nella gara di Trap, o fossa olimpica, donne della prova di Coppa del Mondo a di Baku. Dopo una brillante carriera da Junior, culminata con la ... ansa.it Tiro a volo: a Doha finale di Cdm, 4 azzurri in garaLa stagione agonistica internazionale 2025 della ISSF (Federazione Internazionale degli Sport di Tiro) si conclude questa settimana con la Finale di Coppa del Mondo, in programma a Doha (QAT) a ... sportmediaset.mediaset.it Il Giro d’Abruzzo Juniores è pronto a scattare in tre tappe: l’edizione 2026 tra Manoppello, Casalincontrada, Tossicia e Colledara https://ibb.co/XfXM2jgj https://www.ruoteamatoriali.it/strada/strada-presentazioni/39590-il-giro-dabruzzo-juniores-e-pronto-a-scatt - facebook.com facebook