Domani si attende la decisione del Consiglio superiore della magistratura sul futuro professionale di Michele Emiliano. La vicenda, che dura da sei mesi, potrebbe essere risolta in giornata. L’esito riguarda la posizione dell’ex governatore della Puglia e il suo eventuale provvedimento disciplinare. La decisione finale potrebbe essere comunicata già nelle prossime ore, mettendo fine a un lungo iter giudiziario.

Poche ore e il destino di Michele Emiliano sarà nero su bianco. La decisione del Csm sul futuro professionale dell’ex governatore della Puglia dovrebbe arrivare domani. Nel pomeriggio il magistrato, che non intende tornare al suo lavoro dopo 20 anni di aspettativa ben retribuita, è stato audito dalla Terza Commissione del Csm. Due le opzioni sul tappeto su cui i consiglieri di palazzo Bachelet sono chiamati a decidere. O il ritorno in toga con il suo ricollocamento in ruolo, Benevento o la Dnaa (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) le sedi indicate, o un fuori ruolo come consulente presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Emiliano in bilico ancora per poco: per domani è attesa la decisione del Csm. Un tormentone che dura da sei mesi

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