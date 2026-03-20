Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di rinviare la propria decisione sull'autorizzazione a Michele Emiliano di ricoprire l'incarico di consulente giuridico del nuovo governatore della Puglia. La decisione sarà presa solo dopo il completamento del referendum, previsto per martedì, quando saranno chiuse le urne e i risultati saranno noti. Fino ad allora, l’iter rimane sospeso.

Bisogna aspettare martedì, quando le urne saranno chiuse e il risultato del referendum ormai definito, per conoscere la decisione del Csm sull'autorizzazione a Michele Emiliano per l'incarico di consulente giuridico del nuovo governatore della Puglia, Antonio Decaro. La discussione a Palazzo dei Marescialli si è arenata perché l'Ufficio studi non ha ancora consegnato il report richiesto sui casi analoghi. La notizia è stata riferita dal Corriere del Mezzogiorno e si inserisce nel solco delle decisioni per gli incarichi extra-giudiziari. Il nodo che dovrà essere sciolto è di tipo tecnico e politico: la prima richiesta della Regione per un ruolo “fuori ruolo” è stata bocciata perché il magistrato sarebbe rimasto a carico del Ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Csm, quello strano rinvio sul "caso Emiliano": la decisione solo dopo il referendum

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