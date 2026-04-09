Emiliano al Csm ora si rischia il terzo stop La decisione attesa per oggi la Regione aspetta
Oggi si attende una decisione del Csm riguardante la prima commissione, che potrebbe segnare il terzo stop per l'ex governatore di Puglia. La Regione e gli ambienti vicini alla figura politica sono in attesa di conoscere l'esito ufficiale, che potrebbe influenzare le prossime mosse. La decisione, ancora non comunicata, riguarda un procedimento in corso presso il Consiglio superiore della magistratura.
La decisione ufficiale della prima commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) potrebbe arrivare oggi, ma in Regione e negli ambienti vicini all'ex governatore di Puglia, Michele Emiliano, il timore è che possa esserci il terzo stop alla richiesta di autorizzare l'incarico di consigliere giuridico del presidente in carica, Antonio Decaro. Il caso Da Roma non arrivano segnali incoraggianti, anche la terza versione della Regione potrebbe essere bocciata. Insomma, non c'è ottimismo. “Per noi resta ferma la volontà di avere Emiliano come consigliere giuridico”, si affrettano a dire dalla Regione. Ma bisogna... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Csm, quello strano rinvio sul "caso Emiliano": la decisione solo dopo il referendumBisogna aspettare martedì, quando le urne saranno chiuse e il risultato del referendum ormai definito, per conoscere la decisione del Csm...
Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.
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Emiliano, l’alt del Csm cambia tutto: incarico con Decaro in bilicoIl Csm sarebbe orientato a dire no all’incarico giuridico di Michele Emiliano con Antonio Decaro. Si aprono nuovi scenari. pugliapress.org
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