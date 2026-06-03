Emilia-Romagna | 400 soccorsi dopo il violento maltempo in pianura

Notizia in breve

In Emilia-Romagna, sono stati effettuati circa 400 interventi di soccorso a causa del maltempo che ha colpito la pianura. Le forze di soccorso hanno gestito emergenze legate a allagamenti e frane, intervenendo in diverse zone della regione. Le autorità monitorano le aree a rischio di nuovi allagamenti, valutando le condizioni meteorologiche e le piene dei fiumi. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime.