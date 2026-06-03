Emilia-Romagna | 400 soccorsi dopo il violento maltempo in pianura
In Emilia-Romagna, sono stati effettuati circa 400 interventi di soccorso a causa del maltempo che ha colpito la pianura. Le forze di soccorso hanno gestito emergenze legate a allagamenti e frane, intervenendo in diverse zone della regione. Le autorità monitorano le aree a rischio di nuovi allagamenti, valutando le condizioni meteorologiche e le piene dei fiumi. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime.
Quali zone della pianura rischiano nuovi allagamenti oggi? Come hanno fatto i soccorritori a gestire 400 emergenze? Perché San Pietro in Casale è la zona più colpita? Cosa rischiano le infrastrutture con l'allerta gialla ancora attiva??? In Breve 400 interventi gestiti dai vigili del fuoco a Bologna dal 2 giugno. 14 squadre di soccorritori attive tra notte e mattina di mercoledì 3 giugno. San Pietro in Casale registra la maggiore caduta di alberi durante l'evento. Alle . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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